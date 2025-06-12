Antalya’da Bir Genç Yorgun Mermiyle Öldü. 3 Şüpheli Gözaltında. Olay Eğlence Amaçlı Ateş Etmekten

Olayın Gelişimi ve Gözaltılar

Antalya’da Suriyeli bir gencin evinin bahçesindeki kümesteki tavukları beslerken yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merminin geliş yönü ve mesafesini belirlemek için yaptıkları çalışmalar sonucunda, olayın üzerinden 24 saat geçmeden 3 kişiyi yakaladı. Olay, Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26), akşam saatlerinde kümesteki tavukları beslemek üzere dışarı çıktı. Bahçenin arka tarafındaki kümese giden genç, tavukların yemini verdikten sonra acı bir şekilde boynunu tutarak evin içine döndü. Kan kaybettiği gözüken ve aniden yere yığılan Omar, ailesi ve yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın Nedenleri ve İncelemeler

Yapılan muayenelerde gencin boynunda kurşun izi tespit edilirken, vücudunda mermi çıkışı bulunamadı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Abdurrahman Omar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olayın geçtiği ikametgah bahçesinde ve hastanede incelemelerde bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ve ailenin ifadelerini topladı. Silah sesi duyulmadığı bilgisini dikkate alan ekipler, Omar’ın farklı bir yerden ateşlenen bir silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirdi.

Silahın Kaynağı ve Şüpheliler

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde Abdurrahman Omar’ın vücuduna isabet eden merminin geliş yönünü ve tahmini mesafesini uzman görüşleriyle tespit etti. Elde edilen bilgiler sonucunda, merminin 26 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan silahın, olay yerinden yaklaşık 750 metre mesafedeki 6966 Sokak’tan ateşlendiği belirlendi. Belirlenen bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden silahın ateşlendiği noktayı ve şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Olayda kullanılan silaha balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Şüphelilerin İfadeleri ve Olayın Detayları

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşlediği değerlendirilen Hüseyin A. (43), Mehmet A.Y. (24) ve Yusuf Y. (38) adlı şüphelileri gözaltına alarak, ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Abdurrahman Omar’ın hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 kişinin, evlerinin bahçesinde bulunan çitin üzerine hedef olarak plastik bir saksı yerleştirerek eğlence amacıyla bu saksıya ateş ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin beyanları doğrultusunda, bahçede yapılan aramada, boş kovan ve hedef olarak kullanılan plastik saksı tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi, boş kovan ve saksı üzerinde incelemeler yaptı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.