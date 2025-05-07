Antalya’da Bir Kişi Ölü Bulundu

İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTTİĞİ ŞANTİYENİN ÖNÜNDE BULUNDU

Antalya’da bir kişi, iş görüşmesi için geldiği inşaat alanının önünde ölü bulundu. Olay, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5772 Sokak’ta gerçekleşti. Yeni tamamlanmış olan 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir bireyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre ölen kişinin Suriye uyruklu inşaat işçisi İydo E. (37) olduğu öğrenildi. Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

İNŞAAT FİRMASI YETKİLİLERİ AÇIKLAMADA BULUNDU

İnşaat firması yetkilileri, İydo E.’nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi’nde yeni başlayacak bir inşaatta çalışmak amacıyla iş görüşmesine katıldığını belirtti. Öğleden sonra inşaat alanına geri döndüklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıkları bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.