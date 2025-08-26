Antalya’da Boşanma Aşamasındaki Koca, Eşinin Eşyalarını Götürdü

ANTALYA’DA ŞOK EV TAŞIMA OLAYI

Boşanma aşamasında olan bir koca, eşi tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağmen evde olmadığı bir anda girdiği dairedeki tüm eşyaları 3 buçuk dakikada yükleyerek götürdü. Eve dönüşünde boş bir evle karşılaşan kadın büyük bir şok yaşadı ve ailesinin yanına taşındı. Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen olay, 2015 yılında A.S. (35) ile M.S. (36) arasında başlayan 8 yıllık evliliğin sona erme kararıyla başladı. M.S., eşi A.S. hakkında uzaklaştırma kararı alarak boşanma davası açtı.

EVDE YAŞANAN ŞOK ANLAR

M.S., yaklaşık 2 yıldır devam eden yargı sürecinin ardından, eşi A.S.’nin evde bulunmaması durumunda, nakliyeciyle birlikte eve gelerek klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları ve halılar da dahil olmak üzere tüm eşyaları kamyonete yükleyip taşıdığını öğrendi. Bu olay, site güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Eve döndüğünde boş bir evle karşılaşan M.S., yaşadığı bu durumu polise bildirerek boşanma aşamasındaki eşi A.S.’ye şikayette bulundu. Olayın ardından kızıyla birlikte Samsun’daki ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMALAR

M.S.’nin avukatı Senar Furkan Başak, müvekkilinin önemli bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Başak, “Müvekkilim 1,5 sene önce boşanmak için bize başvurdu. Söz konusu evlilik müvekkilim için çekilmez hale gelmişti. Uzaklaştırma kararı aldıktan sonra böyle bir olay yaşandı. Eşinin, kızım evde yokken eve girmesi ve her şeyi kısa sürede kamyonete yüklemesi çok büyük bir ihlal. Bu konuda savcılığa şikayette bulunduk, kamera kaydı ve diğer delilleri sunduk” dedi.

Başak, mahkemenin eldeki deliller ışığında haklılıklarına karar vereceğini ifade ederek, “Fakat yargı sürecinin yavaş işlemesi yüzünden müvekkilim mağdur oldu. Boşanma davası devam ederken mal tasfiyesi gerçekleşmediği için evdeki tüm eşyaların alınması suç teşkil ediyor. Uzaklaştırma kararı olduğundan, bu aynı zamanda bir ihlal durumudur” şeklinde konuştu.