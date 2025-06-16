Antalya’da Çalınan 5 Milyon TL’lik Tekne

İLGİNÇ HIRSIZLIK OLAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Antalya’da dikkat çeken bir hırsızlık olayı meydana geldi. Karada bulunan 5 milyon TL değerindeki 8 metrelik tekne, hırsızlar tarafından çalındı. Olayın yaşandığı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde, iş adamına ait teknenin sabah saatlerinde çekici üzerinde olmadığını fark eden komşuları, durumu hemen iş insanına bildirdi. Aldığı haberle büyük bir şaşkınlık yaşayan iş adamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek teknesinin çalındığını söyledi.

İFADELER ÜZERİNDEN İLERLEME KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki araştırmalarını hızlı bir şekilde başlattı. Hırsız Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda, 8 metrelik ‘SPAcious’ isimli teknenin gece yarısı 02.00 civarında bir çekiciye bağlanarak götürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek teknenin yaklaşık 125 kilometre uzaktaki Finike ilçesine götürüldüğünü belirledi. Finike Limanı’nda bulunan tekne yediemine çekilirken, plakası ortaya çıkan çekicinin öğle saatlerinde yeniden Antalya’ya döndüğü saptandı.

ŞOFÖRÜN AÇIKLAMALARI SORUŞTURMAYI DERİNLİŞTİRDİ

Polis, çekici ve sürücüsünü yakalayarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Şoför, karakolda yaptığı ilk açıklamada kendisine İstanbul’dan gelen bir telefon üzerinden verilen adrese yönlendirildiğini ve tekneyi arayan kişinin belirlediği konuma teslim ettiğini söyledi. Ekiplerin hırsızlıkla ilgili soruşturması devam ediyor.