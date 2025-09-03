Antalya’da Cenaze Töreni Gerçekleşti

ANTALYA’DA TRAJİK BİR OLAY

Antalya’nın Manavgat ilçesinde anahtarını evinde unuttuğu için çatıya çıkan Beşiktaş Futbol Okulu ve Manavgat Hisar Gençlik Spor Kulübü antrenörü Alperen Coşar (43), balkonuna inmeye çalışırken kopan hortum nedeniyle düşerek hayatını kaybetti. Cenaze merasimi, Kavaklı Mezarlığı’nda düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze töreninde spor, siyaset ve eğitim camiasından birçok kişi yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Alperen Coşar, Sarılar Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra gece saatlerinde oturduğu apartmana döndü. Evde anahtarını unuttuğunu fark eden Coşar, geç saatte çatıya çıkarak evinin balkonuna inmeye çalıştı. Çatıda bir güneş enerjisi paneline bağlı sulama hortumunu kullanan Coşar’ın, hortumun taşıyamadığı ağırlıkla kopması üzerine düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN

Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Coşar’ın naaşı dualar eşliğinde omuzlarda taşınarak toprağa verildi. Törene ilçe protokolü, iş insanları, eğitimciler, spor camiası temsilcileri ve çok sayıda seveni katılırken, defin sonrası bir öğrencisi, Beşiktaş kaşkolunu mezar taşına bağladı.