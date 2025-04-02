Antalya’da Dağ Bisikleti Yarışları Başlıyor

BİSİKLET TURİZMİNDE ANKARA’DA BİR ETKİNLİK: TRANS TAURUS DAĞ BİSİKLETİ YARIŞLARI

Bisiklet turizminin önde gelen destinasyonlarından biri olan Antalya, 10-13 Nisan tarihleri arasında Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’na ev sahipliği yapacak. Kemer ilçesinde dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunları bir araya gelecek. “Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor” sloganıyla düzenlenen organizasyonun bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek. Yarışmacılar, Toros Dağları’nın eşsiz doğal güzelliklerinde pedal çevirecek. Dört gün sürecek etkinlik, toplam 200 kilometrelik parkurda dört etaptan oluşacak. Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’na Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya gibi ülkelerden 140 sporcu katılacak.

Yarışlara 10 Nisan Perşembe günü Kemer şehir merkezinden start verilecek. İlk gün gerçekleştirilecek 20 kilometrelik sıralama etabında sporcular, Olbia Parkı’ndan başlayarak Kemer’in muhteşem sahili boyunca pedal çevirecek. Şehir içinden, orman alanından, Ayışığı Koyu ve Kemer Marina’nın içinden geçerek bisiklet heyecanını şehre taşıyacaklar.

Yarışın ikinci günü Kemer merkezden başlayacak ve sporcular sırasıyla Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu, Gedelme, Ovacık ve Gölcük Yaylaları’ndan geçerek yörüklere konuk olacak. Bu gün, Toros Dağları’nın manzaraları eşliğinde 60 kilometrelik bir mesafe kat edilecek.

Üçüncü günde bisikletçiler Gedelme Yaylası’ndan başlayacak ve Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçerek Ovacık Yaylasına ulaşacaklar. Bu etapta, 60 kilometrelik parkurda oldukça rekabetçi bir mücadele gerçekleşecek. Finişte Tahtalı Dağı’nın muhteşem manzarası sporculara eşlik edecek.

Yarışmanın son gününde, bisikletliler Ovacık Yaylasından start alacak. Tahtalı Dağı manzarası eşliğinde Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla’dan geçerek sporseverler 60 kilometre sonunda bitiş çizgisine ulaşacak. Trans Taurus Etap Yarışları Koordinatörü Ömer Nizam, Antalya’nın doğası ve coğrafi özellikleri ile bisiklet turizminin dünyada önde gelen merkezler arasında olduğunu belirtiyor. Nizam, “Antalya’nın dağ bisikleti potansiyelini tüm dünyaya göstermek için bu yıl kendi alanında uzman ve sosyal medya üzerinde etkili sporcuları ağırlayarak bölgenin bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Yarışların Kemer sahilinden başlayacağına dikkat çeken Nizam, “Tüm bisikletseverler 10-13 Nisan tarihlerinde Kemer’e bekliyoruz” dedi.