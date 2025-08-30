Antalya’da Dalgıçlar Türk Bayrağı Açtı

DENİZ ALTINDA BAYRAK AÇMA ETKİNLİĞİ

Antalya, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı deniz altında Türk bayrağı açarak kutlayan 100 kişilik bir grup ağırladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Konyaaltı Sahili’nde bir araya gelen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) üyeleri, dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, suyun altında açtıkları Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

KATILIMCILARIN HAZIRLIĞI

Etkinlik öncesinde kulüp üyeleri, Konyaaltı Sahili’nde hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra suya giren sporcular, ellerinde Türk bayrağıyla dalış yaptı. Bayrak açma anları, su altı kameralarıyla kaydedildi. Toplamda karada 60, su üstünde 30 ve su altında da 15 dalgıç olmak üzere yaklaşık 100 kişi etkinliğe katıldı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

KUTLAMALARIN ÖNEMİ

ANTSAK yetkilileri, 30 Ağustos’un milletin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekerek, kutlamaların su altındaki yapılmasının gurur verici olduğunu belirtti. Bu tür etkinlikler, ulusal bilinci güçlendirmenin yanı sıra, bartetlerin ve maceraperestlerin bir araya gelmesi açısından da önemli bir anlam taşıyor.