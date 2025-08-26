Haberler

Antalya'da Denetimler Yapıldı, Cezalar Kesildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde asayişin ve kamu düzeninin sağlanması adına önemli denetim gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak uygulanan bu denetimlerde, 426 günübirlik konaklama yeri ve 123 araç kiralama firması kontrol edildi. Bu çerçevede, genel güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi hedeflendi.

Denetimlerde, gözetim altında tutulan işletmelerde anlık veri göndermediği belirlenen 7 konaklama yerinin “Konaklayan kaydı yapmamaktan” cezai işlem uygulandı. Ayrıca, kayıtsız konaklama hizmeti veren 3 şahsa “Kayıtsız konaklama yaptırmaktan”, 3 araç kiralama firmasına ise “Gerçeğe aykırı kayıt yapmaktan” ceza kesildi. Denetim, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir adım oldu.

