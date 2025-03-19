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Antalya’da Denetimlerde 161 Sürücüye Ceza

ANTALYA’DA POLİS DENETİMLERİ

Antalya’da yapılan polis denetimlerinde 161 sürücüye idari ceza kesildi. Ayrıca, aranan 4 kişi yakalandı. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile gerçekleşen denetimlerde 76 ekip ve 155 personel, il genelinde 31 uygulama noktasında görev aldı. Bu denetimlerin temel amacı motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, motosiklet tamir ve yedek parça satan iş yerlerinin denetlenmesi ile şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması oldu.

UYUŞTURUCU VE HIRSIZLIK SUÇLARI ÜZERİNE İŞLEMLER

Uygulama sırasında bin 542 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 43 iş yeri denetlendi. Ayrıca, 901 motosiklet ve 327 aracın kaydı sorgulanarak, toplamda 161 sürücüye idari para cezası kesildi. Çalıntı, hacizli ve yakalamalı olan 4 motosiklete el konulurken, 5 motosiklet de trafikten men edildi. İki şahıs üzerinde ise işlem yapıldı; biri hakkında hırsızlık suçundan, diğeri de uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı. Hakkında arama kararı bulunan 4 kişi ise yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

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