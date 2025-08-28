Antalya’da Denetimlerde Binlerce Şahıs Sorgulandı

DENETİMLERDE BİN YERİNDE SORGULAMA YAPILDI

Antalya’da geçen hafta boyunca yapılan eş zamanlı denetimlerde, binlerce kişi sorgulandı ve pek çok araca işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla üç ayrı büyük uygulama gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Huzurlu Sahiller Uygulaması’nda 359 kişi sorgulandı ve 98 araç kontrol edildi. Denetimler sırasında, 4 yoklama kaçağı yakalanırken, gümrük süresi dolmuş bir araca işlem uygulandı. Ayrıca, 15 araca idari para cezası kesildi.

İŞ YERLERİ VE AÇIK ALAN DENETİMLERİ

Umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik uygulamada ise 2 bin 436 kişi sorgulandı ve 151 iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde, 3 kişiye “dilencilik” ve 7 kişiye de “kapalı alanda sigara içmek” nedeniyle idari para cezası kesildi. Ayrıca, eksiklikler tespit edilen 10 iş yerine de tutanak düzenlendi.

KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Mal ve hizmet satışları yoluyla halkı rahatsız eden kişiler ve dilencilere karşı yapılan uygulamada ise 975 kişi sorgulandı. Bu süreçte 74 araç kontrol edildi ve 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra, 7 kişi “Kabahatler Kanunu” kapsamında, 2 kişi ise “Çevreyi rahatsız etmek” suçundan cezai işleme tabi tutuldu.