Antalya’da Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde gönüllü dalgıçlar, su altında temizlik yaptı. Etkinlik sayesinde deniz dibinden projeksiyon cihazı ve lavabo gibi çeşitli atıklar çıkarıldı. Kentin farklı bölgelerinde yapılan dalışlarda 1 tonun yakınında atık toplandı.

DENİZLERİN KORUNMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin deniz dibi temizliği projesi çerçevesinde, farklı bölgelerde dalışlar gerçekleştirildi. İlk üç dalış Ekdağ Plajı, Konyaaltı Belediyesi önünde ve Boğaçayı Halk Plajı çevresinde yapıldı. Son durak ise Kaleiçi Yat Limanı oldu. Etkinliğe 35 gönüllü dalgıçın yanı sıra deniz polisi de destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altının da üstü kadar korunmasının önemine dikkat çekti. Atasoy, “Suyun üzeri masmavi ve tertemiz görünüyor ama altına indiğimizde binlerce atıkla karşılaşıyoruz. Lastik, pet şişe, cam şişe, fener, klozet ve hatta lavabo çıktı. Türk bayrağına rastladık, onu da çıkardık” dedi.

DENİZ ÇÖPLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Antalya’nın 640 kilometrelik kıyı şeridinin önemli bir deniz potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Atasoy, “Antalya, deniz sporları, ulaşım, balıkçılık ve rekreasyon alanları gibi birçok faaliyet açısından çok zengin bir şehir. Bu nedenle denizlerin korunması sadece çevresel değil, turizm açısından da büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, deniz çöplerinin çoğunun bilinçsizce ya da kazara atıldığını, ancak sonuçlarının oldukça ciddi olduğunu belirten Atasoy, tek kullanımlık plastiklerin de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Atasoy, “Birçok ülke bu konuda yasaklar ve kısıtlamalar uyguluyor. Biz de kurallar koymalı, yaptırımları artırmalıyız” dedi. Proje kapsamında gerçekleştirilen dört dalışta toplamda yaklaşık 1 ton atık çıkarıldığını belirten Atasoy, “Amacımız kamuoyunu bilinçlendirmek, denizlerin kıymetini anlatmak” açıklamasını yaptı.