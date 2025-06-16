Antalya’da Denizde Fenalaşan Mahfuz Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA FENALAŞMA OLAMASI

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saat 05.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı üstündeki Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Mahfuz Çiftçi (53), arkadaşlarıyla birlikte gittiği denizde bir süre yüzdükten sonra nefes alamadığını ve göğsüyle sırtının ağrıdığını ifade etti. Çiftçi, bu durumu arkadaşlarına bildirdi.

SAĞLIK EKİBİNE HABER VERİLMESİ

Arkadaşları, Mahfuz Çiftçi’nin durumu hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çiftçi’ye ilk müdahalesini yaptı ve ardından ambulansa taşımaya başladı. Arkadaşları Çiftçi’yi sahildeki merdivene kadar yürütmek istediği sırada, bilinç kaybı yaşayarak yere düştü.

BİLİNCİNİ KAYBETTİKTEN SONRA HAYATINI KAYBETMESİ

Kısa süre içinde sağlık ekibi, bilinci kapalı olan Mahfuz Çiftçi’ye gereken müdahaleyi yaparken, yaklaşık 10 dakika boyunca ambulasta müdahaleye devam etti. Ancak, ambulansla götürülmesi sırasında Mahfuz Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi’nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili polis, Mahfuz Çiftçi’nin arkadaşlarından bilgi alırken, olay yeri inceleme ekibi de bölgede çalışmalarına başladı.