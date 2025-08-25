Haberler

Antalya’da Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Antalya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen bir operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılan bir vatandaşın 12,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyası alındı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli tespit edildi ve bunlardan 3’ü yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran Z.Ç. isimli vatandaş, telefonda kendisine ulaşan kişilerin “adının FETÖ terör örgütüne karıştığı” yönünde suçlamalar yaparak kendisini baskı altına aldığını ifade etti. Bu kişiler, Z.Ç.’yi yönlendirerek yaklaşık 12 milyon 500 bin TL değerinde 3 kilogram ziynet eşyasını evine gelen şahıslara vermesi için ikna etti.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE OPERASYONUN SONUÇLARI

Bunun üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde, Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu düşünülen 1 kişinin de hali hazırda tutuklu olduğu tespit edildi. Şüphelilerden alınan cep telefonları ve sim kartlara el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

