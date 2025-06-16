Antalya’da Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

ANTALYA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

Antalya’da sosyal medya aracılığıyla kara kalem çalışması yapma sözü vererek insanları dolandıran bir şüpheli yakalandı. Her gönderi için ödemeler talep eden bu dolandırıcı, paraları kendi banka hesabına yatırmalarını sağladıktan sonra vaatlerini yerine getirmedi.

EMNİYETİN ÇALIŞMASI

Antalya Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden kara kalem fotoğraf çalışması yaptırmak isteyen şahıslarla iletişime geçildiğini ve dolandırıcılık faaliyetlerinin yapıldığını tespit etti. Şüpheli S.D., vatandaşların güvenini kazanarak, banka havalesi ile ödeme alırken, verdiği sözü tutmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.