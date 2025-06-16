Antalya’da Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

ANTALYA’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Antalya’da sosyal medya aracılığıyla kara kalem çalışması yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şüpheli yakalandı. Sipariş başına para talep eden ve paraları kendi banka hesabına yatırttığı belirlenen şahıs, mahkemeye sevk edildiğinde tutuklandı.

ŞÜPHELİYE YAPILAN OPERASYON

Antalya Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden kara kalem çalışması yaptırmak isteyen vatandaşlarla irtibat kurarak dolandırıcılık eylemini ortaya çıkardı. Şüpheli S.D., insanların güvenini kazanıp banka havalesi yöntemiyle ödeme almasına rağmen, vaat ettiği hizmeti yerine getirmedi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan S.D., hukuki süreçle karşı karşıya kaldı.