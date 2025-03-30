Antalya’da Dolu Yağışı Yolları Beyaza Bürüdü

DOLU YAĞIŞI SERİK’TE ETKİ GÖSTERİYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde Ramazan Bayramı sabahı dolu yağışı etkili oldu ve bu durum yolları ve seraları beyaza bürüdü. Vatandaşlar sabaha karşı, kar manzarasını andıran görüntülerle karşılaşırken, aniden meydana gelen dolu, sürücüler ve çiftçiler için zorlu anlar yarattı.

YOLLAR KAPANDI, ÜRETİCİLER ENDİŞE YAŞADI

Cumalı Mahallesi’nde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, bazı sürücüler yollarda ilerlemekte sıkıntı yaşadı. Yoğun dolu yağışı sonrası bazı mahalle yolları geçici olarak kapandı ve araçların geçişi zora girdi. Asfalt yollar dolu nedeniyle tamamen kaplanarak sürücülere zor anlar yaşattı. Ayrıca, örtü altı tarımın yoğun yapıldığı bölgede dolu, seraların etrafında birikmeleriyle üreticilerde endişe yarattı. Serikli çiftçiler sabah saatlerinde seralarında muhtemel zararları kontrol etti. İlk gözlemlere göre ciddi bir hasar tespit edilmedi.