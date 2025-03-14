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Antalya’da Dövüş İçin Hazırlanan Horozlara El Konuldu

HOROZ DÖVÜŞÜ İÇİN HAZIRLANAN HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Antalya’da, dövüş organizasyonu için hazırlanan 4 horoz, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Bu olayla ilgili olarak horoz sahiplerine idari ceza uygulandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bulunan Yeşildere Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapılacağı bilgisine ulaştı.

DÖVÜŞ RİNGİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye giden ekipler, bahçe içerisindeki horoz dövüşü ringini tespit etti. Elde buldukları 4 horoz, güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak Antalya Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Horoz sahiplerine “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan idari ceza verildi.

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