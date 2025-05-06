Antalya’da Eczacı Yılmaz’ın Cansız Bedeni Bulundu

ANTALYA KONYAALTI SAHİLİ’NDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde eczacılık yapan 47 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni tespit edildi. Olay, konumun Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Alper Yılmaz olarak bilinen bu kişi, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte sahile giderek alkol almaya başladı. Grup, bir süre sahilde vakit geçirdikten sonra sabah saatlerinde kalkacakları zaman, yanlarında bulunan Alper Yılmaz’ın uyuduğunu düşünerek onu uyandırmaya çalıştı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE İHBAR EDİLDİ

Arkadaşlarının uyandırma çabalarına Alper Yılmaz’dan herhangi bir tepki gelmedi. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontroller sonucunda Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği saptandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının ardından, eczacılıkla ilgilendiği tespit edilen Alper Yılmaz’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.