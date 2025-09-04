Antalya’da Eğitim Alışverişi Hızlanıyor

ANTALYA’DA KIRTASİYE VE OKUL KIYAFETİ ALIŞVERİŞİ ARTIK HIZLANIYOR

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, Antalya’da kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişi hız kazanıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Velilerimizin yerel esnafı tercih etmesi, çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşıyor” diye belirtiyor. Bu süreçte veliler, çocuklarının ihtiyacını karşılamak adına birçok mağazayı ziyaret ediyor. Bu dönemde hazırlıklı olan yerel esnaf, hem çocukların ihtiyaçlarını karşılama hem de ailelerin güvenle alışveriş yapmalarını sağlama amacı güdüyor.

VELİLERİMİZİN DOĞRU TERCİHİ KRİTİK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, velilere hitaben çocukların sağlığı ve güvenliği için alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları gerektiğini ifade ediyor. Dere, “Mahallerimizde kırtasiyecilerimiz ve konfeksiyoncularımız, çocuklarınızın ihtiyaçlarını kaliteli ve güvenilir şekilde karşılamaya hazır. Velilerimizin doğru tercihleri, sorunsuz ve güvenli bir eğitim yılı için kritik” diyor.

YEREL ESNAF ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN BURADA

Dere, yerel esnafın çocukların güvenliği ve sağlığını gözettiğine dikkat çekiyor. “Çocuklarımız okula gittiğinde yanlarında yerel esnafımız oluyor; onların güvenliği ve sağlığı esnafımız tarafından gözetiliyor. Biz görmediğimiz zamanlarda bile yerel esnafımız çocuklarımızın güvenle yanlarında oluyorlar” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, çocukları evlatları gibi gördüklerini söyleyerek bu konuda ne kadar hassas olduklarını vurguluyor.

OKUL FORMALARINDA KALİTE VE SAĞLIK

Velilerin okul forması alırken yerel esnafı tercih etmesi gerektiğini dile getiren Dere, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni öğretim yılında tek tip okul kıyafeti uygulamasına geçmesiyle, kıyafetlerin yönetmeliğe uygunluğu, kalitesi ve çocukların sağlığı daha da önem kazanmıştır. Yerel esnafımız hem yönetmeliğe uygun hem de kaliteli üretimleriyle ailelerimize güven veriyor” diyor. Böylece veliler, ekonomik olarak hem ailelerinin hem de çocuklarının sağlıklarını korumak adına doğru kararlar almış oluyor.

KIRTASİYECİ ESNAFIMIZ EN İYİ DESTEKÇİMİZDİR

Yerel esnafın veliyi ve öğrenciyi en iyi tanıyan kişi olduğunu vurgulayan Dere, zincir marketlerin geniş ürün sunumunun yanı sıra, çocukların ve velilerin ihtiyaçlarını anlayamadıklarını belirtiyor. Kırtasiyeci esnafının, öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduğunu ifade ederek, velilerin bu esnafa güvenerek alışveriş yapmaları gerektiğini belirtiyor.

GÜVENİLİR VE KALİTELİ ÜRÜNLER İÇİN YEREL ESNAFI TERCİH EDİN

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Antalya’daki esnaf, yılın en hareketli dönemlerinden birine girmiş durumda. Başkan Dere, velilere yerel esnafa destek olmaları çağrısında bulunuyor. “Doğru tercihler, öğrencilerimizin heyecanını korur ve esnafımızın güçlü duruşunu pekiştirir. Yerel esnafımız güvenin, kalite ve sağlıklı ürünün adresidir” diyor. Velilerin alışverişlerinde yerel esnafı tercih etmeleri, çocuklarının güvenliğini ve ekonomik hareketliliği desteklemiş olacağını söylüyor.