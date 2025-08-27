Antalya’da Ekonomik İyileşme Beklentisi Var

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu durumun son 44 ayın en düşük seviyesi olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, yılsonuna kadar yüzde 6-7 civarında bir iyileşme beklediklerini ifade etti.

FAİZ ORANLARINA İLİŞKİNLİ AÇIKLAMALAR

Faiz oranlarıyla ilgili beklentilerini de paylaşan Hacısüleyman, “Bugün itibariyle faizlerde beklediğimiz düşüşler henüz tam istediğimiz gibi olmadı. Şu anda faizler yüzde 43 seviyesinde. Ancak Eylül, Ekim ve Aralık aylarında yapılacak toplantılarda ikişer buçuk puanlık indirimlerle yılsonunda yüzde 35 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor” dedi.

KREDİ EREŞİMİ SORUNLARI

BDDK ve Merkez Bankası tarafından getirilen kredi sınırlamalarının en azından üretici kesim için gevşetilmesi gerektiğini de vurgulayan Hacısüleyman, “Finansa erişim konusundaki zorluklarımızın bir nebze açılması için bu konuda bir adım bekliyoruz” ifadelerini kullandı. TOBB Nefes Kredisi’nin şirketlere bir rahatlama sağladığını belirten Hacısüleyman, bu rahatlamanın beklenildiği kadar güçlü olmadığını sözlerine ekledi.

KOBİ TANIMINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER

KOBİ tanımında yapılan güncellemeye de değinen Hacısüleyman, bilanço üst sınırının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesini olumlu karşıladıklarını ifade etti. Ancak çalışan sayısı sınırının 250’de kalmasının önemli bir sorun oluşturduğunu belirterek, “Örneğin, 900 milyon TL ciro yapan bir şirket 260 kişi çalıştırdığı için KOBİ kapsamı dışında kalıyor” dedi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ İHTİYAÇ

Hacısüleyman, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, gece yangınlara müdahale etmenin zorluğuna dikkat çekti. Gece görüşüne sahip yangın söndürme helikopterlerine acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, Antalya olarak yapılacak yardım kampanyalarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE TOPLANTI

Ankara’da düzenlenen toplantıda binaların yangından korunma yönetmeliği taslağını incelediklerini belirten Hacısüleyman, bir sonraki buluşmanın ATSO ev sahipliğinde yapılacağını duyurdu. “29 Ağustos günü saat 10’da bakanlıktaki bürokratlarla birlikte taslak tekrar tartışılacak. Mesleği veya binasıyla ilgili olan tüm üyelerimiz davetlidir” dedi.

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL DURUM

Antalya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmde henüz anlamlı bir iyileşme olmadığını dile getiren Hacısüleyman, “Sadece yüzde 1’lik küçük bir değişimden bahsediyoruz. Bu sektörün genel durumu açısından yeterli değil” diye konuştu. Artan yatak kapasitesinin karşılayacağı talep hacminin önemine değinen Hacısüleyman, maliyet artışlarının karlılık oranlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

PLANDAKİ ÇALIŞMALAR VE GELECEK STRATEJİLERİ

Planlama eksikliğine dikkat çeken Hacısüleyman, hangi iş yerlerinden ne kadar açılacağını belirleyen bir çalışma olmadığını ifade etti. ATSO olarak bu çalışmayı başlatmayı planladıklarını söyleyen Hacısüleyman, “Antalya kısa süreli değil, uzun yıllar yaşanacak bir şehir. Planlı bir stratejiyle turizm potansiyelini en iyi şekilde kullanmalıyız” şeklinde konuştu.