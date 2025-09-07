Antalya’da Emniyet Müdürü Teslim Oldu

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRECİ

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı çıkarılan İlker Arslan, teslim oldu. Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025’te ‘Rüşvet almak’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı. Böcek’in, İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadeleri ışığında 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adının geçtiği belirlendi. İfadelerde, Arslan’ın F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

İDDİALAR VE GÖZALTILAR

Yapılan incelemeler doğrultusunda, F.A.’nın İlker Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte F.A.’ya ait bir şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Bu gelişmeler sonucunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, İlker Arslan’ı görevden uzaklaştırdı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın ‘Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme’ suçlamalarıyla gözaltına alınmasına yönelik talimat verdi. Ayrıca, savcılık tarafından F.A.’nın da ‘Rüşvete aracılık’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçları çerçevesinde gözaltına alınması için talimat verildi.

NİĞDE’DE YAŞANAN OLAYLAR

İlker Arslan’ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediği belirlendi. Ekipler tarafından takip edilerek durdurulan araçtan çıkan Arslan’ın kardeşinin, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucu İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi.

İKİMİZİN YERİNE VEKİL ATANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kolluk birimine davet edilen İlker Arslan, bir süre sonra cep telefonunu kapatarak kayıplara karıştı. Bu durum sonrası, İlker Arslan hakkında yakalama emri çıkarıldı. Gece saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olan Arslan’ın yerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Murat Baz atandı.