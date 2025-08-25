Antalya’da Emniyet Şeridi Tepkisi Geldi

EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANANLARA TEPKİ

Antalya’da, trafik yoğunluğu sırasında birtakım sürücülerin emniyet şeridini kullanmasına bir motorist çektiği video ile karşı çıktı. Sabah saatlerinde Antalya-Serik yolunda yaşanan trafik sıkışıklığında normal şeridi kullanan araçlar dur-kalk ilerlemeye çalışırken, acil durumlarda geçiş önceliği bulunan ambulans, itfaiye ve polis araçları için ayrılmış emniyet şeridinin çok sayıda sürücü tarafından kullanılması dikkat çekti.

SÜRÜCÜLERİN YANINDAN GEÇİŞ YAPTILAR

Bu duruma kayıtsız kalmayan bir vatandaş trafikte beklediği sırada emniyet şeridini kullanan sürücüleri cep telefonuyla kayda aldı. Emniyet şeridinin kullanımının 38 bin TL cezası bulunduğunu vurgulayan sürücü, “Yani biz malız burada, güvenlik şeridini sanki biz kullanmayı bilmiyoruz. Hiç geçmediyse 100 tane araç geçti. Aldım plakanı, senide aldım. Güvenlik şeridini kullanmak yasaktır. Cezası 38 bin TL, dayı kusura bakma senide aldım. Yani biz malız, siz uyanıksınız öyle mi? Dünyanın bir uyanıkları onlar, biz trafiği beklerken” sözleri ile emniyet şeridini kullanan sürücülere isyan etti.

ARTAN TRAFİK SIKINTISI

Bölgedeki trafik sıkıntısı ve bazı sürücülerin bu tür davranışları, durumu daha da zorlaştırıyor. Emniyet şeridinin kullanılması, acil durum araçlarının geçişinin engellenmesi gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. vatandaş bu duruma dikkati çekerek, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtiyor.