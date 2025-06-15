Antalya’da Erkek Cesedi Bulundu Deniz Kenarında

CESEDİN BULUNMA NOKTASI VE DURUMU

Antalya’da, falezlerin denizle buluştuğu noktadan yaklaşık 100 metre açıkta 40-45 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Ceset, üzerindeki tişört ve şortla birlikte, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi’ndeki falezler yakınında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, deniz kenarında manzarayı izleyen vatandaşlar, falezlerin denizle birleştiği noktadan yaklaşık 100 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz bir kişi gördü.

DURUMUN BİLDİRİLMESİ VE EKİPLERİN SEVKİ

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve bölgeye deniz polisi ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, üzerindeki tişört ve şort ile tanımlanan erkek cesedini bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Sağlık ekipleri, burada yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 40-45 yaşları arasında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden bir kimlik belgesi çıkmadı.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ

Olayın bildirilmesinden sonra bölgeye yönlendirilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ilk incelemelerinde cesedin vücudunda düşmeye bağlı yaralanmalar tespit etti. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.