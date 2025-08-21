Antalya’da Eş Zamanlı Denetimler Gerçekleşti

ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde eş zamanlı bir asayiş uygulaması düzenlendi. Bu uygulama çerçevesinde 10 aranan şahıs ve yoklama kaçağı durumunda bulunan 10 kişi yakalandı. Kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan bu denetimlerde, toplam 10 bin 479 kişi sorgulandı.

DENETİMLERDE ÇOK SAYIDA ARAÇ İNCELENDİ

Uygulama süresince, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 10 kişi ve yoklama kaçağı olan 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde 1,442 otomobil ve motosiklet detaylı bir şekilde incelendi. Hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirilirken, 51 araca da idari para cezası uygulandı.

İŞ YERLERİ VE KONAKLAMA TESİSLERİ KONTROL EDİLDİ

Bununla birlikte, 39 geçici konaklama tesisi, 24 kayıtsız günübirlik adres, 13 kiralık araç firması ve 5 iş yeri kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 6 kişiye kayıtsız konaklama yaptırmaktan, 1 günübirlik tesise anlık veri girişi yapmamaktan, 3 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan ve 1 iş yerine tütün kullandırmaktan işlem yapıldığı bildirildi.