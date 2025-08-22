Antalya’da Eser Dolandırıcılarına Operasyon Yapıldı

ANTALYA’DA DOLANDIRICILARA OPERASYON

Müştekiyi tarihi eser buldukları yalanıyla 50 bin dolar dolandıran şüphelilere yönelik Antalya merkezli iki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında yaptıkları çalışmalarda; N.A.Ö. isimli müştekinin, tarihi eser bulduklarını söyleyerek yaklaşık değerinin 50 milyon dolar olduğunu iddia eden şüphelilere, iddialarını desteklemek amacıyla kamu görevlileriyle ortak çalıştıklarını belirterek ön ödeme olarak 50 bin dolar verdiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmalardan sonra Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dört şüpheli yakalandı. Arama işlemlerinde 2 adet heykel, 108 adet sikke, şüphelilere ait cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı çerçevesinde, şüpheli S.Y.’ye ait 2 milyon 500 bin lira değerindeki araca da el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi sonucunda, 7 sikkenin tarihi eser niteliğinde olduğu ve diğer malzemelerin imitasyon olduğuna dair tespit yapıldı. Adli makamlara sevk edilen dört şüpheliden ikisi tutuklandı.