Haberler

Antalya’da Eser Dolandırıcılarına Operasyon Yapıldı

ANTALYA’DA DOLANDIRICILARA OPERASYON

Müştekiyi tarihi eser buldukları yalanıyla 50 bin dolar dolandıran şüphelilere yönelik Antalya merkezli iki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında yaptıkları çalışmalarda; N.A.Ö. isimli müştekinin, tarihi eser bulduklarını söyleyerek yaklaşık değerinin 50 milyon dolar olduğunu iddia eden şüphelilere, iddialarını desteklemek amacıyla kamu görevlileriyle ortak çalıştıklarını belirterek ön ödeme olarak 50 bin dolar verdiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmalardan sonra Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dört şüpheli yakalandı. Arama işlemlerinde 2 adet heykel, 108 adet sikke, şüphelilere ait cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı çerçevesinde, şüpheli S.Y.’ye ait 2 milyon 500 bin lira değerindeki araca da el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi sonucunda, 7 sikkenin tarihi eser niteliğinde olduğu ve diğer malzemelerin imitasyon olduğuna dair tespit yapıldı. Adli makamlara sevk edilen dört şüpheliden ikisi tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Belediyesi Afet Hazırlığını Güçlendiriyor

Beşiktaş Belediyesi, afet hazırlıklarını artırmak amacıyla 'besiktasbirlikteguclu.com' isimli bir web sitesi oluşturdu. Site, toplanma alanları ve bilgiye erişim sağlıyor.
Haberler

KOSGEB Girişimciler İçin Destek Sağlıyor

Denizli Ticaret Odası'nda düzenlenen jüri değerlendirme toplantısında, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destekler ele alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.