Antalya’da Eser Dolandırıcılığına Operasyon Yapıldı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Antalya’da bir alıcıyı tarihi eser bulduklarını söyleyerek 50 bin dolar dolandıran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satın alma işlemi sırasında dolandırılan bir kişi hakkında yapılan ihbar sonrası çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan araştırma neticesinde, N.A.Ö.’nün, tarihi eser bulduklarını ve bu eserlerin yaklaşık olarak 50 milyon dolar değerinde olduğunu iddia eden şüphelilere ve bu kişilerin ortak hareket ettiğini öne sürdüğü kamu görevlilerine ön ödeme olarak 50 bin dolar vererek dolandırıldığı belirlendi. Yapılan adres aramalarında, 2 heykel, 108 sikke, cep telefonları, sim kartlar ve bir araç ele geçirildi.

İŞLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan incelemelerde 7 sikkenin tarihi eser niteliğinde olduğu, diğerlerinin ise imitasyon olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’sinin tutuklandığı, 2’sinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.