Antalya’da Eser Dolandırıcılığına Operasyon Yapıldı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Antalya’da tarihi eser bulduklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan şüphelilere karşı gerçekleştirilen bir operasyonda 4 kişi yakalandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satın almış bir kişinin dolandırıldığına dair bir ihbar aldıktan sonra hemen harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan çalışmalarda, N.A.Ö. adlı bir kişinin, tarihi eser bulduklarını ve bu eserlerin yaklaşık değerinin 50 milyon dolar olduğunu söyleyen şüphelilere, dolandırıcılığın bir parçası olarak ön ödeme olarak 50 bin dolar verdiği tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 heykel, 108 sikke, cep telefonları, sim kartlar ve bir araç ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, diğer 2’si serbest bırakıldı.

TARİHİ ESER İNCELEMELERİ

Ele geçirilen eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde, 7 sikkenin tarihi eser niteliğinde olduğu, diğerlerinin ise taklit olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. Bu dolandırıcılık olayı, tarihi eserlerin korunması ve bu tür suçların engellenmesi açısından önemli bir durumdu.