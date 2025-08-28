Antalya’da Eşine Söz Veren Şahıs, Eylemden Vazgeçti

ANTALYA’DA TARTIŞMA SONRASI BALKONA ÇIKTI

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşi ile yaşadığı tartışma sonrasında balkonun demir korkuluklarına çıkan bir şahıs, yaklaşık bir saat süren ikna çabasının ardından eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesiyle eyleminden vazgeçti. Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, uzun bir süre ailevi sorunlar yaşayan ve eşi tarafından boşanma davası açılmış olan Ender E., boşanmak istemediğini vurgulayıp eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ender E., dairenin balkonuna çıkarak kendisini demir korkulukların dışına sarkıttı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Ekipler, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için atlama yatağı kurmak istese de, park halindeki araçların engeliyle güçlük yaşadı. Araç sahiplerine ulaşarak otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından atlama yatağı kurulabildi. Ender E.’nin polis ekiplerinin ve eşinin kendisi ile görüşme taleplerine olumsuz yanıt vermesi üzerine olay yerine bir müzakereci çağrıldı. Balkon korkuluklarının dış kısmında sürekli hareket eden Ender E.’yi izleyen çevredeki meraklı vatandaşlar durumu cep telefonları ile kaydetti.

İKNA ÇABASI VE BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKME SÖZÜ

Müzakereci ve eşiyle uzun süre görüşen Ender E., boşanmak istemediğini dile getirdi. Zaman zaman tehlikeli davranışlar sergileyen Ender E., yaklaşık 45 dakikalık ikna çabasının ardından eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesi üzerine eyleminden vazgeçerek güvenli bölgeye geçti. Polis ekipleri eşliğinde apartmandan inen Ender E. ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü.