Antalya’da Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

ANTALYA’DA CİNAYET OLDU

Antalya’da evlenip düğün hazırlığı yapan hemşire eşini satırla öldüren Acil Tıp Teknisyeni Halit Can Sakman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakman’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğreniliyor. 9 Mart tarihinde akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’nde bir sitenin giriş katında yaşanan olayda, özel bir hastanede hemşirelik yapan 26 yaşındaki Sevcan Demir Sakman ve eşi Halit Can Sakman arasında tartışma çıktı. Uzun süredir beraber olan ve kısa bir süre önce resmi nikah kıyan çiftin tartışması zamanla kavgaya dönüştü. Daireden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla birlikte polis ekipleri olay yerine geldi.

KAVGA SONRASI KANLI MANZARA

Polis ekipleri, daire içerisinde Sevcan Demir Sakman’ı kanlar içinde yerde buldu. Genç kadının sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satırla kesi darbeleri olduğu belirlendi ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Halit Can Sakman, iddiaya göre eşinin saldırısından dolayı yaralıydı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Halit Can Sakman ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sevcan Demir Sakman’ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Genç hemşirenin cenazesinin teslimi sırasında annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.

TUTUKLAMA VE İFADELER

Olayın ardından hastanede tedavi süreci devam eden Halit Can Sakman, bugün adliyeye çıkarıldı ve “eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Halit Can Sakman, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadesinde son iki üç aydır maddi sebeplerle tartışmalar yaşadıklarını söyledi. “Sabah kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum. ‘Durumumuz iyi değil, boşa para mı harcayacağız?’ diye tartışma çıkardı. Tartışma akşam da devam etti. Bıçak çekip bana saldırdı, boğazıma vurdu. Ben de önce bıçakla vurdum, sonra elime satır geçti, onunla vurdum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Halit Can Sakman’ın hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği bildiriliyor.