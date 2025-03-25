Antalya’da Estetik Mağduriyeti Yaşayan Kadın Şikayetçi Oldu

Ada Mert estetik deneyimi ile ilgili şikayetlerde bulundu

Antalya’da 40 yaşındaki Ada Mert, özel bir klinikte ip askısı ve dolgu estetiği yaptırdıktan sonra yüzünde yaşadığı problemler nedeniyle şikayetçi oldu. Mert, “Bana ip askılar en aşağı 2, en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü. Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım. Kimse kandırılmasın. Ben davamı açtım, sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim” dedi.

estetik süreci ve başından geçenler

Alanya ilçesinden gelen Ada Mert, 2024’ün Ağustos ayında Antalya’da doktor tavsiyesi ile bir klinikte yüzüne ip askı yöntemi uygulandı, ağız ve çeneye dolgu estetiği yaptırdı. Mert, estetik işleminin 3 gün sonra bozulduğunu fark etti ve durumu klinik yetkililerine bildirdi. Ardından, doktordan şikayetçi oldu. “Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım” diyen Mert, yaşadığı problemlerin yanı sıra kalıcı izlerin de oluştuğunu belirtti.

yaşadığı maddi ve manevi zorluklar

Ada Mert, yaşadığı sürecin maddi ve manevi zorluklarını şu şekilde aktardı: “Yüzümde sertleşmeler ve sızlamalar oldu. ‘Dolgularınız kaymıştır, gelin bir daha ip askı yapalım’ dediler. 4 ay sonra ip askılar düştü. Mağduriyetim giderilmedi, ‘Dava açın kabul etmiyoruz, bizim hatamız değil’ dediler. 220 bin TL kredi çektim ve bu işlemi yaptırdım. Mağdur oldum, benim gibi kimse mağdur olmasın.”

hukuk mücadelesi ve vatandaşlara uyarı

Mert, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla hukuki mücadele vereceğini ve estetik işlemler yaptırmak isteyen kişilerin iyi araştırma yapmaları gerektiğini vurguladı. “İyi araştırın, kesinlikle yüklü miktarlarda ödeme yapmayın, imzalattıkları kağıtları okuyun. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum. Lütfen kontrol edin, insanları kandırmasınlar” ifadelerini kullandı. Operasyonu gerçekleştiren doktor ise, konuşmak istemediğini ve konuyla ilgili açıklamanın avukatı tarafından yapılacağını belirtti.