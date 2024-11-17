Antalya’da Etkili Yağmur Yaşandı

HAFTA SONU YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yaptığı uyarılardan sonra Antalya’da beklenen yağmur akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Saat 18.00’de başlayan yağış, aralıklı olarak devam etti.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Yağmur nedeniyle yollar üzerinde kısa süreli su birikintileri meydana geldi. Aniden bastıran yağmur karşısında birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı ve korunacak alanlar aramak zorunda kaldı. Özellikle yağmurun yoğunlaştığı saatlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

ALANYA’DA DA ETKİSİ HİSSEDİLDİ

Alanya ilçesinde de akşam saatlerinde aniden başlayan yağış, dışarıda bulunan vatandaşlar için sıkıntılı anlar oluşturdu. Yağış, sürücüler için trafikte zorlu anlara neden oldu.