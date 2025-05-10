Antalya’da Falezler ve Yapılaşma Sorunları

ANTALYA ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Antalya Kent Konseyi, 200’den fazla paydaşın iş birliğiyle hazırladığı ve mart ayında açılan 21’inci Yüzyılda Antalya Çalıştayı’nın ‘Kentsel Su Yönetimi ve Sürdürülebilirlik’ temalı oturumunu önceki gün düzenledi. Kent Konseyi Toplantı Salonu’ndaki toplantıya başkanlık eden Prof. Dr. İbrahim Atmaca, öğleden sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nihat Dipova’nın ‘Falezlerin Korunmasından Ne Anlıyoruz’ başlıklı konuşmasını dinledi.

FALEZLERDE YAPIŞTIRMA TEHDİTLERİ

Prof. Dr. Nihat Dipova, Muratpaşa ilçe sınırları dahilindeki yoğun yapılaşmanın falezlere yönelik oluşturduğu tehditler hakkında bilgi verdi. Konuşmasında, iki adet 5 yıldızlı otelin falezler üzerinden tünel açarak sahile erişim sağladığını vurguladı. “Plaja ulaşımı sağlayan asansörler var” diyen Dipova, bu mevcut yolların uzun zamandır kullanıldığını ifade etti.

STABİLİTE SORUNLARI HAKKINDA

Falezlerin önemli stabilite sorunları yaşadığını belirten Dipova, “Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Bu durum, asansörler ve tüneller üzerindeki etkilerini sorgulatıyor. İnsan sağlığına zarar verecek bir durum ortaya çıkabilir mi?” dedi. Altyapı Çalışma Grubu olarak bu konuyu incelediklerini söyleyen Dipova, “İlerleyen günlerde bu konuda başka bir toplantı düzenleyeceğiz” diye ekledi.

KORUMA VE KULLANIM DENGESİ

Dipova, falezlerin çoğunun ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsünde olduğunu hatırlatarak, “Ancak geçmişte bu sınıflandırmada istisnalar yaşandı. Mühendislik açısından bu durumlara baktığımızda, insan kullanımının bu yapıları nasıl etkilediği önemli” dedi. İnsanların bu doğal varlıkları nasıl kullanabileceği ve kullanıp kullanmamaları gerektiği üzerine tartışmalar yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SORUNLAR

Dipova, tünellerin durumuna dair bilgilerin yerel yönetimlerde mevcut olduğunu belirtti. Ancak bunun yasal yönünü bilmediklerini ifade etti. “Oldukça önemli doğal yapıları etkileyecek olayların gözden geçirilmesi gerekiyor” diyen Dipova, Antalya’nın simge değerlerinin korunmasının gerektiğini belirtti.

VİDEO VE FOTOĞRAFLARDAKİ PAYLAŞIMLAR

Seyahat acenteleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, iki otelin falezlere açtığı tünellerle ilgili birçok fotoğraf ve video bulunuyor. Endonezya’dan gelen bir kadın turist, otelin tünelini “Gizli tünelleri harika” diyerek övdü ve deneyimini paylaşırken, İngiliz YouTuber ise tatil görüntülerinde bu tünellere yer verdi.