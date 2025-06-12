Antalya’da Gasp Olayı Yaşandı

Olayın Gelişimi

Antalya’da gece saatlerinde gerçekleşen bir olayda, cadde üzerindeki bir bankta oturan bir kişi, sigara istemek bahanesiyle yanına gelen iki kişi tarafından darp edilerek cebindeki parası gasp ediliyor. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi’ndeki Abdi İpekçi Caddesi’nde, sabaha karşı 04.20 civarında meydana geldi. Ertuğrul D. isimli gencin yanında duran tanımadığı iki kişi, bir süre sohbet ettikten sonra aniden saldırmaya başlıyor.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı için görüntülerde Ertuğrul D.’nin darp edildiği anlar net bir şekilde görülebiliyor. İki kişi, genci yere yatırarak tekme ve yumruklarla saldırıyor. Ertuğrul D., aldığı darbeler nedeniyle bir süre yerde hareketsiz kalıyor. Bu sırada şüpheliler, gencin üzerinde bulunan bir miktar parayı alarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis Ekipleri Harekete Geçiyor

Gencin bir süre sonra kendine gelerek durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, olayla ilgili inceleme başlatılıyor. Çevredeki güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendikten sonra, Ertuğrul D.’yi gasp eden iki kişinin kimlikleri tespit ediliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, A. T. ve küçük yaştaki arkadaşı K.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

Şüphelilerin İşlemleri

Gözaltına alınan şüpheliler, Bahçeli Polis Merkezi Amirliği’ne götürülüyor. Ali T. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Savcılık tarafından ifadesi alınan Ali T., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediliyor. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, yolda yürüyen iki kişinin Ertuğrul D.’yi hedef alarak nasıl saldırdıklarını açıkça ortaya koyuyor.