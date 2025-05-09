Antalya’da Gastronomi Festivali Başladı

ANTALYA’DA GASTRONOMİ FESTİVALİ BAŞLADI

Antalya’da bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesince “Akdeniz Mutfağı” teması ve “Antalya’dan dünyaya” sloganıyla düzenlenen festivalin açılışı, Karaalioğlu Parkı’nda yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin açılışta yaptığı konuşmada, “Antalya’nın turizmi, sanatı, sporu, kültürü, tarımıyla anlatmakla bitmeyecek bir şehir olduğunu” belirtti. Şahin, kentin gastronomi alanında da anılmaya başladığını ifade ederek, “Antalya artık gastronomi dünyasının buluşma noktası haline geldi. Bu, sadece Antalya’nın tanıtımı değil, Antalya’nın o güzel mutfağını tüm paydaşlarıyla paylaşan bir organizasyon olmanın ötesine geçmiştir. İyi yemek iyi malzeme ile olur. İyi malzeme, güzel malzeme ise Antalya’nın bizzat kendisidir” dedi.

GASTRONOMİ İLE TARIM VE TURİZM BULUŞUYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek festivalin her geçen yıl büyüdüğünü dile getirdi. Antalya’nın tarımı ve turizmi, gastronomi ile birleştirme noktasında önemli adımlar atıldığını belirten Böcek, “Antalya’mızın verimli topraklarında yetiştirilen eşsiz ürünlerini yerli yabancı 27 milyon ziyaretçimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya getiriyoruz. Çiftçimizin alın teri ile yetiştirdiği ürünleri dünya mutfağında başarılarını kanıtlamış ödüllü şeflerle gastronomi dünyasına sunuyoruz” şeklinde konuştu. Festivalin ilk paneli, şef Vedat Başaran moderatörlüğünde “Akdeniz şehirlerinde gastronomi turizminin gelişimi ve deneyim odaklı rotalar” konulu bir oturumla yapıldı. Panele, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz katıldı.

WORKSHOP ETKİNLİKLERİ VE SUNUMLAR YAPILDI

Panelin ardından Muhittin Böcek ve ünlü şef Arda Türkmen, “Antalya Sohbeti” etkinliğinde katılımcılar ile bir araya geldi. Festivalin ilk gününde düzenlenen workshop etkinliğinde şef Gregory Marchand ve 7 Mehmet Restoran 3. kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ, Akdeniz mutfağından özel bir sunum yaptı. Ziyaretçiler, Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan stantları ve yeme-içme ünitelerini gezme imkanı buldu. Festival, 11 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.