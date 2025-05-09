Antalya’da Gastronomi Festivali Başladı

ANTALYA’DA GASTRONOMİ FESTİVALİ BAŞLADI

Antalya’da bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesince “Akdeniz Mutfağı” temasıyla ve “Antalya’dan dünyaya” sloganıyla düzenlenen festivalin açılışı, Karaalioğlu Parkı’nda yapıldı. Açılışta konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’nın turizmi, sanatı, sporu, kültürü ve tarımıyla sürekli bir şekilde anlatılamayacak bir şehir olduğunu ifade etti. Gastronomi alanında da anılmaya başlandığını vurgulayan Şahin, “Antalya artık gastronomi dünyasının buluşma noktası haline geldi. Bu artık sadece Antalya’nın tanıtımı değil, Antalya’nın o güzel mutfağını tüm paydaşlarıyla paylaşan bir organizasyon olmanın ötesine geçmiştir. İyi yemek iyi malzeme ile olur. İyi malzeme, güzel malzeme ise Antalya’nın bizzat kendisidir.” diye belirtti.

FESTİVALİN GÜÇLENEN TEMELLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin her yıl büyüdüğünü ve geliştiğini aktardı. Antalya’nın tarımı ve turizminin gastronomi ile birleştiğini söyleyen Böcek, “Antalya’mızın verimli topraklarında yetiştirilen eşsiz ürünlerini yerli yabancı 27 milyon ziyaretçimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya getiriyoruz. Çiftçimizin alın teri ile yetiştirdiği ürünleri dünya mutfağında başarılarını kanıtlamış ödüllü şeflerle gastronomi dünyasına sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

PANEL VE ETKİNLİKLER İLE ZENGİNLİK KATILDI

Festival kapsamında, ilk panel şef Vedat Başaran moderatörlüğünde “Akdeniz şehirlerinde gastronomi turizminin gelişimi ve deneyim odaklı rotalar” konusunu ele aldı. Panele Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz katıldı. Panelin ardından Muhittin Böcek ve ünlü şef Arda Türkmen, “Antalya Sohbeti” etkinliğinde katılımcılarla buluştu. Festivalin ilk gününde, bir workshop etkinliğinde şef Gregory Marchand ile 7 Mehmet Restoran 3. kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ, Akdeniz mutfağından özel bir sunum gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulan stantları ve yeme-içme ünitelerini gezdi. Festival, 11 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.