Antalya’da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

YÜRÜYÜŞE BÜYÜK KATILIM OLDU

Antalya’da Gazze’deki zulme dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile bir araya geldi. Karadan motosiklet grupları ve denizden tekneler etkinliğe destek verdi. Konyaaltı sahiline dolan vatandaşlar, sloganlar ve tekbirlerle yürüyüşe katıldı. Etkinliğin sonunda, katılımcılar büyük bir Türk ve Filistin bayrağı açarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

OLBİA MEYDANI’NDAN KENT MEYDANI’NA YÜRÜDÜLER

Antalya Kudüs Platformu’nun çağrısıyla toplanan kalabalık, Olbia Meydanı’ndan Kent Meydanı’na yürüdü. Katılımcılar, Gazze’de hayatını kaybeden çocukları temsilen kefene sarılmış bebek figürleri taşıdı. Grup, “Antalya’dan Gazze’ye direnişe bin selam” ve “Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz” gibi sloganlar attı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyüşün ardından Kent Meydanı’na ulaştılar. Yürüyüş boyunca karadan motosiklet grupları ve denizden tekneler destek verdi, sahil boyunca ilerleyen korteji vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

SİYASİ TEMSİLCİLER DE ORADAYDI

Yürüyüşe çeşitli siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri de katıldı. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile diğer milletvekilleri katılımcılarla birlikte kortejde yer aldı. Bu süreçte, siyasi temsiller vatandaşlarla birlik içinde yürüyüşe katkı sundu.

Yürüyüşün bitiş noktasında Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran, katılımcılara seslendi. Gazze’deki durumu değerlendiren Erduran, bunun bir savaş değil, sivil halka yönelik bir zulüm olduğunu ifade etti: “Masum insanlar, kadınlar, yaşlılar ve en çok çocuklar, açlık silahı ile yok etme politikasının kurbanı oluyor. Bu bir insanlık suçudur.”

ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NA ATIF YAPTI

Erduran, İsrail’in Gazze’yi teslim almak için uyguladığı açlık ve susuzluk politikasını eleştirdi. “Mavi Marmara ile başlayan Özgürlük Filosu ruhu bugün Sumud Filosu’yla devam ediyor. Bu gemiler sadece insani yardım taşımıyor, aynı zamanda dünya genelindeki özgür insanların zalimlere karşı duruşunu temsil ediyor” dedi.

GAZZE’DE DURUMUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Erduran, Gazze’deki sivillerin yaşadığı durumu anlatarak “Yıllardır ilaç, su ve elektrik girişi engelleniyor. Hastaneler bombalanıyor, okullar sığınak olmaktan çıkıyor. Milyonlarca sivil, dünyanın sessizliği altında can veriyor. Bu insanlık utancına ortak olmayacağız” ifadelerini kullandı. Yürüyüş, meydanda yapılan duaların ardından sona erdi. Katılımcılar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde meydanı terk etti.