Antalya’da Gençlik Turnuvası Sona Erdi

ANTALYA’DA ULUSLARARASI GENÇLİK TURNUVASI TAMAMLANDI

Antalya’nın futbol heyecanına ev sahipliği yapan uluslararası gençlik turnuvası Selectum Junior World Cup Antalya’nın ikincisi, büyük bir ödül töreniyle sona erdi. Antalya Valiliği’nin desteği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Avrupa’nın önde gelen takımlarını buluşturan en büyük çocuk futbol organizasyonu olarak kayıtlara geçti. Selectum JWCA 2025 etkinliği kapsamında, aynı anda 30 çim sahada maçlar yapıldı ve bir günde toplam 360 maç gerçekleştirilmiş oldu. Belek turizm merkezinde başlayan ve final maçları Aksu ilçesindeki Titanic Mardan Stadyumu’nda oynanan turnuva, genç yeteneklerin sahneye çıktığı unutulmaz anlara tanıklık etti. Final günü, katılan tüm takımların varlığıyla adeta bir Dünya Kupası kapanış festivali havasında geçti ve 23 Nisan coşkusunu da barındırarak katılımcılara unutulmaz bir tecrübe yaşattı.

30 SAHADA YOĞUN MÜCADELE

Papua Yeni Gine’den Türk Cumhuriyetleri’ne, Portekiz’den Katar’a kadar geniş bir coğrafyadan takımların yoğun ilgi gösterdiği bu organizasyon, futbolseverler yanı sıra spor turizmi açısından da önemli bir etki yarattı. Selectum JWCA 2025 etkinliği ile, aynı anda 30 çim sahada gerçekleştirilen maçlar, sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar sürdü ve Serik ile Belek bölgelerindeki sahalarda tam anlamıyla bir futbol maratonu yaşandı. Yaklaşık 120 otobüs ve birçok araç, U9-U15 yaş aralığındaki genç futbolcuları taşıma görevini üslenerek lojistik desteği sağladı. Takımlar her gün üçer maç yaparak zorlu ve heyecan dolu bir deneyim yaşadı.

5 KITA’DAN YÜZLERCE TAKIM

Bu yıl ikinci kez düzenlenen turnuvaya, 5 kıtadan 28 ülke katılım gösterdi. 300’den fazla takım ve 3 binden fazla genç futbolcu kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun dikkat çeken takımlarından biri olan Dinamo Moskova, U-13 ve U-14 kategorilerinde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Stuttgart ise U-15 kategorisinde zirveye ulaşmayı başardı. Türkiye’yi temsil eden Antalyaspor, U-11 kategorisinde şampiyon olurken U-12’de ikinci olmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR VE DERECELER

U-9 (2016 doğumlular):

1. Atakent Gelişimspor

2. Antalyaspor Beyaz

3. Antalyaspor Kırmızı

U-10 (2015):

1. Sporting Lizbon

2. Arman RB

3. Borussia Dortmund

U-11 (2014):

1. Antalyaspor

2. Altınordu

3. Mersinter SK

U-12 (2013):

1. Lech Poznan

2. Antalyaspor

3. FC Köln

U-13 (2012):

1. Dinamo Moskova

2. FC Köln

3. FSHM Moscow

U-14 (2011):

1. Dinamo Moskova

2. Strogino

3. Kopenhag FC

U-15 (2010):

1. Stuttgart

2. Lech Poznan

3. FK Crvena Zvezda

FAİR PLAY DEĞERLERİ ÖNE ÇIKTI

Turnuvada sadece sportif başarılar değil, centilmenlik de ön plandaydı. Fair Play ödülleri, Ankara Kartalları, Olimpik Kazakistan, Esenler 1969, Hatay Altingençlik, Esenler Kulüp Atletik, Başakşehir SK, Rayo Vallecano ve Kubenito takımlarına verildi. Sahada gösterdikleri örnek davranışlarla dikkat çeken bu takımlar, genç yaşta spor ahlakının önemini gözler önüne serdi.