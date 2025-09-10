Haberler

Antalya’da Gloria Kupası Başladı

ANTALYA’DA BASKETBOLDA ÖNEMLİ BİR GÜN

Antalya’da gerçekleştirilen “Gloria Kupası” basketbol turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, Litvanya’nın Zalgiris Kaunas ekibini yendi. Bahçeşehir Koleji ise Anadolu Efes’i mağlup ediyor. Gloria Kupası etkinliği, Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da başladı.

MAÇLARIN DETAYLARI

Turnuvanın ilk karşılaşmasında TOFAŞ, Zalgiris Kaunas’ı 78-74 skorla geçti. Günün ikinci maçında ise Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes’e karşı 84-70’lik bir galibiyet elde etti. Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Yeni Emniyet Müdürü Atandı, Açıklama Geldi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan değişiklikler sonucu Mehmet Ömür Saka yeni emniyet müdürü olarak atanarak görevine başladı. Saka'nın kariyeri ve hayatı merak konusu.
Üç Kişi, Alabora Tekneden Kurtarıldı

Karacabey'de alabora olan bir balıkçı teknesindeki 3 kişi, polis memuru Ahmet Mutlu tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve kahramanlıklarıyla takdir topladı.

