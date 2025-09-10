Antalya’da Gloria Kupası Başladı

ANTALYA’DA BASKETBOLDA ÖNEMLİ BİR GÜN
Antalya’da gerçekleştirilen “Gloria Kupası” basketbol turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, Litvanya’nın Zalgiris Kaunas ekibini yendi. Bahçeşehir Koleji ise Anadolu Efes’i mağlup ediyor. Gloria Kupası etkinliği, Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da başladı.
MAÇLARIN DETAYLARI
Turnuvanın ilk karşılaşmasında TOFAŞ, Zalgiris Kaunas’ı 78-74 skorla geçti. Günün ikinci maçında ise Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes’e karşı 84-70’lik bir galibiyet elde etti. Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.