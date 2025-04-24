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Antalya’da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

ANTALYA’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelecek.

OLUMLUZLUKLARA DİKKAT EDİLMELİ

Bu hava koşulları dolayısıyla sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklar yaşanabiliyor. Aynı zamanda ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumların da yaşanma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

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