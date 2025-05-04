Antalya’da Gönüllü Dalgıçlar Temizlik Yaptı

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya’da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı’nda deniz dibindeki atıkları temizledi. Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, “Denizlerimizin maviliği geleceğimizin mirasıdır” sloganı altında deniz dibi temizliği yapıldı. Bu etkinlikte 35 gönüllü dalgıç, dalış yaparak deniz dibinden araç lastiği, lavabo, ıslak mendil, plastik ve cam şişe gibi çok çeşitli atıkları çıkardı.

SU ALTI DOĞASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su yüzeyinin yanı sıra deniz altının da titizlikle korunması gerektiğini ifade etti. Denizleri kullanırken herkesin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Atasoy, “Çünkü deniz, bizim en değerli doğal zenginliklerimizden biri.” dedi. Temiz denizlerin sadece turizm değil, balıkçılık, deniz sporları ve ulaşım gibi birçok alanda kente fayda sağladığını dile getirdi.

İLGİNÇ ATIKLARLA KARŞILAŞILDI

Deniz dibi temizliği sırasında yaşadıkları manzaraları anlatan Atasoy, “Aşağıya indiğimizde balık görmek, deniz çayırlarını görmek, pırıl pırıl mavi bir deniz görmek istiyoruz ancak maalesef klozetle karşılaştığımızda şaşırıyoruz. Ayrıca gramofon gibi ilginç atıklar da bulunuyor. Bunların bilerek atıldığını düşünmek istemiyoruz. Kazara bir şekilde düşmüş olmasını umuyoruz ama karşılaştığımızda hepimiz şaşırıyor ve üzülüyoruz.” şeklinde konuştu. Atasoy, denizlerin korunması için toplumun bilinçlenmesi ve ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.