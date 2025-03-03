Antalya’da Günübirlik Kiralamalara Eş Zamanlı Denetim

DENETİMLERİN GEREKÇESİ

Antalya’da polis ekipleri, güncel asayiş ve kamu düzeninin sürdürülebilmesi için günübirlik konaklama yerlerini denetliyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü, genel güvenlik ile genel sağlık açısından risk oluşturan unsurların engellenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla il genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştiriyor.

DENETİM DETAYLARI

Bu kapsamda, 47 ekip ve 110 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde toplamda 465 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Denetimler sırasında, anlık veri göndermediği belirlenen bir işletmeye conaklayan kaydı yapmadığı için cezai işlem uygulandı. Bu uygulamanın, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.