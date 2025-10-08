Antalya’da Güvenli Okullar Projesi Uygulanıyor

GÜVENLİ OKULLAR PROJESİYLE OLUMLU GİDİŞAT

Antalya Emniyet Müdürlüğü, “Güvenli Okullar” uygulaması ile kent merkezindeki her eğitim kurumuna atadığı bir polis memuru aracılığıyla olası tehlikelerin önüne geçiyor. Bu proje, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almasını hedefliyor ve bu doğrultuda polis ekiplerinin okul çevrelerinde gerçekleştirdiği devriye faaliyetleri artırıldı. Polis sorumluluk bölgesinde bulunan 638 okulun çevresinde ise trafik düzenlemeleri ve yaya güvenliği için ek önlemler uygulanıyor. Ayrıca, okul çevresindeki işletmelerin servis araçlarıyla denetimleri de sıklaştırılmış durumda.

FARKINDALIK SEMİNERLERİ DÜZENLENİYOR

Eğitim kurumları, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri ile iş birliği halinde gerçekleştirilen projede, trafik güvenliği, madde bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber ve akran zorbalığı gibi konularda öğrenci, veli ve okul yönetimleri için farkındalık seminerleri organize ediliyor. Antalya Valiliğinin onayıyla her okula bir polis memuru atanarak, eğitim kurumlarının çevresinde olası olumsuz durumlara hızlı müdahalede bulunmak amaçlanıyor. Meryem Mustafa Ege Ortaokulundaki denetimlere katılan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Betül Akkaya, AA muhabirine 2025-2026 eğitim öğretim yılında en üst seviyede tedbirler alacaklarını ifade ediyor.

RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Akkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte risk analizi çalışmaları yürüttüklerini belirtiyor. “Bu çalışmalar kapsamında okullarımızda sabit ya da koordinasyon görevlisi şeklinde görevlendirmelerimiz oldu. Görevli arkadaşlarımız sayesinde okul çevresinde herhangi bir konu gelişmesi halinde ivedilikle müdahale edebilecek durumdayız.” diye ekliyor. Riskli olarak belirlenen okullarda görevlendirilen polis sayısının fazla olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, çocuklarla temas edebilecek umuma açık yerlerde güvenlik tedbirleri de alınıyor.

SEMİNERLER VE EĞİTİMLER ÖNEMLİ

Akkaya, çocuklara yönelik çeşitli seminerler düzenlediklerini de ifade ediyor. “Bu seminerlerimizde akran zorbalığı, ihmal, suistimal, güvenli internet kullanımı ve trafik eğitimleri gibi konuları anlatıyoruz.” diyen Akkaya, düzenlenen çalışmaların sadece öğrenciler değil, aynı zamanda veliler ve öğretmenler üzerinde etkili olması için organize edildiğini vurguluyor. Ailelere, çocuklarının suça maruz kalmaları veya tanıklık etmeleri durumunda hangi adımları atmaları gerektiği de öğretiliyor.

VELİLERDEN OLUMSUZ YORUMLAR

Öğrenci velisi Hatice Kaya, okul çevresinde gerçekleştirilen denetimlerden oldukça memnun olduğunu aktarıyor. Sürekli olarak okul çevresinde bulunan polis memurunun çocuklar ve velilere güven verdiğini, böylece çocuklarının daha rahat hareket ettiğini dile getiriyor. Ayrıca, uzun yıllardır eğitim kurumları için servis şoförlüğü yapan Bekir Çiçek, emniyetin okul çevresindeki denetimlerini başarılı bulduğunu belirtiyor. Çiçek, bu uygulama sayesinde korsan ve illegal taşımacılık faaliyetlerinin önlendiğini ifade ediyor.