Antalya’da Halı Hasadı Başladı!

HASAT ZAMANI GELDİ

Antalya’da kışın buğday ekilen tarlalarda yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından toplanan birçok el dokuması halı ve kilim, güneşin etkisiyle renklerini pastelleştirerek hasat edildi. Derlenen halılar, depo alanına alınıp tozlardan arındırıldıktan sonra müşterilere ulaştırılmak üzere yıkanıyor. Döşemealtı’nda kış mevsiminde buğday hasadı yapılan alanlar, bu kez değerleri milyonları bulan el yapımı halı ve kilimlerin toplanması ile dolup taşıyor. Her yıl yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, geçmişten gelen tarihi olan binlerce halı ve kilim özenle tamir edilmekte ve mikroplardan arındırılmak üzere steril havuzlarda işlem görmektedir.

RENK ŞÖLENİ VE GÜNEŞLE İŞLEM

İşlemler sonrası, halı ve kilimler opens etinden güneşe serilir ve bu sayede renk tonları soldurularak daha pastel bir hale getirilir. Serim işlemi gerçekleştikten sonra, sıcak havanın etkisiyle nemin iyi bir şekilde alınarak renk tonlarının sağlamlaşması sağlanıyor. Yaklaşık 2,5 ay süren bu süreç, serilen meranın “halı tarlası” haline gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte. Bu renkli görüntü, fotoğraf çekmeyi sevenler için de cazip bir adres oluşturmaktadır.

Ağustos ayının sona ermesiyle birlikte, Antalya’nın sıcak ikliminde yazı geçiren ve mikroplardan arınan halılar toplama sürecine giriyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirterek, “Yılbaşından itibaren gelen ürünlerin ön hazırlığını 5-6 ay içinde yapıyoruz. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, haziran ayı ortalarında havaların uygun olduğu dönemde serim işlemine geçiyoruz.” dedi.

RENK TONLAMASI DÜZENİ

Serim işlemi yapılan halı ve kilimlerin ilk haftalarda 3-5 gün aralıklarla çevrilerek renk tonlaması takip ediliyor. Topkara, “Serdiğimiz ürünlerin 2,5 aylık dönemde ters-düz düzenine göre renk tonlamasını sağlıyoruz. İşlemlerden sonra halılar tekrar toplanıyor, depo alanına alınarak yıkanıyor ve müşterilere teslim ediliyor. Haziran ve temmuz döneminde çevirme işlemi aralıklarla yapılıyor. Temmuz’dan itibaren bu işlem her gün tekrarlıyor. Renk tonlaması ihtiyacı olan halıları dikkatlice takip ediyor ve kaldırmaya uygun olanları topluyoruz. Gündüz işlerin tamamlanmasının ardından geceleri de nöbet tutarak, oldukça değerli olan halıları korumak için gece mesaisinde devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÖRSEL ŞOVUN GÜZELLİĞİ

Renk şöleninin yaşandığı halı tarlalarını sosyal medyada gören Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve buraya gelmek istedim. Halıların toplanma zamanına denk geldim. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor. Fotoğraf açısından da oldukça estetik. Fotoğraf ve videolar çektim, sayfamda paylaşacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim.” diye konuştu.