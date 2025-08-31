Antalya’da Halı Hasatı Yapılıyor

Kışın Ekinlen Tarlalarda Halı Hasadı

Antalya’da kış aylarında buğday ekilen tarlalara yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim serilerek güneşle renkleri pastelleşiyor ve hasat ediliyor. Toplanan halılar, depoya alınıp tozlardan arındırılmak üzere yıkandıktan sonra müşterilere ulaştırılıyor. Döşemealtı’nda kışın buğday ekilen tarlalarda, mahsul yerine değeri milyonları bulan el dokuması halı ve kilimler hasat ediliyor.

Halıların Sterilizasyonu ve Renk Değişimi

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte, tarihi olan yurt içi ve yurt dışından getirilen binlerce halı ve kilim, itina ile onarıldıktan sonra mikroplardan arındırmak amacıyla steril havuzlara sokuluyor. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından halılar ve kilimler, tarlalarda güneşe serilerek renklerinin solması ve pastel tonlara dönüşmesi sağlanıyor. Serim işlemi sonucunda, maddelerin belirli aralıklarla çevrilerek nemin ve sıcaklığın en iyi şekilde alınması sağlanıyor; bu süreç, renk tonlarının sağlamlaşmasına yardımcı oluyor.

Halı Tarlasının Göz Alıcı Görüntüsü

Yaklaşık 2,5 ay süren bu süreç, serildikleri alanı “halı tarlasına” çeviriyor. El dokuması halı ve kilimler, sundukları rengarenk görüntülerle kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor, aynı zamanda fotoğraf meraklıları için de önemli bir adres oluşturuyor. Ağustos ayının sona ermesi ile birlikte, Antalya’nın sıcak yaz mevsimini geçiren ve mikroplardan arındırılan halılar toplanmaya başlanıyor.

Toplama İşlemi ve Takip Süreci

İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirtirken, “Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin ilk olarak ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz döneminin gelmesi ile birlikte haziran ayının ortalarında havalar sermeye uygun olduğunda tonlarının oturması için serim işlemini yapıyoruz.” açıklamasında bulundu. Halı ve kilimlerin takibi, tarlalara serim işlemi yapılarak 3-5 gün aralıklarla gerçekleştiriliyor. Topkara, serildiği ürünlerin “2,5 ay içerisinde ters-düz yaparak renk tonlamasını” tamamladıklarını ifade ediyor.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Renkler

Halı tarlalarındaki renk şölenini sosyal medyada gören Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve gelip görmek istedim. Bir süredir gelmek istiyordum ve bugüne nasip oldu. Halıların toplanma zamanına denk geldi. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor.” dedi. Günay, fotoğraf ve videolar çekerek bunları sosyal medya sayfasında paylaşmayı planlıyor ve herkese bu güzel görüntüleri görmelerini tavsiye ediyor.