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Antalya’da Hava Parçalı Bulutlu Olacak

YAĞIŞLI HAVA DALGASI ANTALYA’DA HİSSEDİLİYOR

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, Antalya’da da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Antalya’da hava durumu yer yer parçalı bulutlu ve yağışlı olarak bekleniyor. Hava durumu, tatilciler ve yerel halk için önemli bir konu haline geldi.

11 HAZİRAN’DA ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve nem oranının da oldukça artması öngörülüyor. Gün içerisindeki sıcaklık değerlerine göz attığımızda, en yüksek sıcaklığın 31°C, en düşük sıcaklığın ise 24°C olabileceği belirtiliyor. Hissedilen sıcaklığın ise 27.1°C civarında olması bekleniyor.

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