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Antalya’da Helikopter ve Dron Destekli Denetim

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DENETİM RAPORU

Antalya’da gerçekleştirilen helikopter ve drone destekli denetimlerle 54 bin 105 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Elde edilen verilere göre, son bir haftada yapılan bu denetimlerde, toplam 18 bin 4 araç ve sürücüsüne ceza kesildi.

CEZA VERİLEN SUÇ UNSURLARI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde yasak park yapan 2 bin 942, engellilere ait park yerlerine park eden 445, hız ihlali yapan 6 bin 449, alkollü araç kullanan 216, korsan taşımacılık yapan 19, abartı egzoz kullanan 36, kırmızı ışık ihlali yapan 2 bin 351, emniyet kemeri takmayan 878, kask kullanmayan bin 182 ve ehliyeti olmayan ya da iptal edilmiş kişilerce araç kullanan 252 sürücüye ceza uyguladı. Bu geniş kapsamlı denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yasadışı durumları önlemek olarak belirlendi.

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