Antalya’da Hıdırellez Dilekleri Suya Bırakıldı

Antalya’da Hıdırellez Dileklerini Suya Bıraktılar

HIDIRELLEZ COŞKUSU ANTALYA’DA YAYILIYOR

Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarıyla birlikte Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü Gençlik Parkı’na yoğun bir ilgi gösterdi. Bazı katılımcılar dualar ederken, bir kısmı da namaz kıldı. Baharın müjdecisi olan Hıdırellez, Antalya’da çeşitli geleneklerle kutlandı. Dileklerini suya atmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinde bu noktalarda toplandı ve çektikleri kağıtları suya bıraktılar. Dileklerini akşamdan hazırlayamayanlar ise şelalenin başında yazma imkanı buldu. Bazı insanlar, denize attıkları dilek kağıtları için dua ederken, sahil kenarında oturarak Kur’an da okudu.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ GÖZ ALIYOR

Bu yıl Hıdırellez kutlamalarında Konyaaltı Sahili’nde dikkate değer bir kalabalık vardı. Vatandaşlar, yaz havasında sahilde yerlerini aldı. Dualar edip dileklerini suya attıktan sonra bir süre kumsalda oturmayı tercih ettiler. Bunun yanı sıra, birçok kişi Gençlik Parkı’na akın ederek dileklerini gerçekleştirme umuduyla orada toplandı. Ellerinde dilek kağıtları ve gül yapraklarıyla şelaleye gelen vatandaşlar, orada yoğun bir kalabalık oluşturdu. Yaşlısından gencine birçok kişi dileklerini bırakırken, bir kısmı da yazdikları dilekleri suya atmadan önce mum yaktı. Bazı katılımcılar ise dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Parkta, geleneksel Hıdırellez ritüelleri güneşin doğmasına kadar devam etti.

DUYGUSAL ANLAR VE DUA RİTÜELLERİ

Her yıl düzenli olarak dileklerini denize bırakmayı gelenek haline getiren bir katılımcı olan Bircan Yılmaz, “Kırmızı bir kesenin içine hem dileklerimizi yazarız hem de bozuk para koyarız. Akşamdan bir gül dibine ya da saksıya bırakırız. Sabah erken saatlerde de şelaleye gelip dileklerimizi suyla buluştururuz. Çocuklarımız için dileklerde bulunduk. Sağlık, mutluluk ve huzur diledik” şeklinde konuştu. Duygu Duymazer ise tarif ettiği gelenekte “Dileklerimizi yazdığımız kağıdı erkenden gelip denize atıyoruz. Ayrıca evde de farklı ritüeller uyguluyoruz. Sağlık, mutluluk ve huzur dileklerinde bulunduk. Ülkemiz için barış dolu bir yıl olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GELENEKSEL VE MODERN RİTÜELLER

Hıdırellez ritüellerinin zamanla evrildiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Halk Edebiyatı Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, “Hıdırellez, genel olarak bir bahar bayramı olarak algılansa da daha derin semboller taşır ve bir yılbaşı gibi kutlanır. Yeniden doğuşu ve başlangıcı simgeler. Zamanla geleneksel ile modern öğeler iç içe geçti. Eskiden daha geleneksel temeller üzerine inşa edilen ritüeller varken, günümüzde bu kutlamalar daha modern bir form almış durumda. Ancak insanlar köklü kültürlerine bağlı kalmayı sürdürüyorlar. İlk zamanlarda, Hıdırellez genellikle dini ögeler içeren bir yapıdaydı. Eskiden su etrafında dolaşılmakta, çimenlerde yuvarlanılmakta, ateş yakılmakta ve üzerinden atlanılmakta idi. Bugün ise inanç unsurları zayıfladığı için kutlamalar eğlence odaklı hale geldi” dedi.