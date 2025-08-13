Antalya’da Hurdacılara Denetim Yapıldı

DENETİMLERİN SONUCU

Antalya’da, hurdacı ve spotçulara yönelik yılın ilk yedi ayında gerçekleştirilen 16 eş zamanlı denetim sonucunda sekiz iş yeri kapatıldı. Aranan kişilerin yanı sıra araçlar da ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde, hurdacı ve spotçu ile telefon alım satımı yapan iş yerlerine geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının bu tür iş yerlerine satıldığı değerlendirmesi üzerine, il genelinde 2025 yılının ilk yedi ayında 16 eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

DEĞERLENDİRMENİN DETAYLARI

Hurdacılara ve spotçulara yönelik denetimlerde toplam 1.305 kişi ve 525 araç sorgulandı. İlgili kurum görevlileri tarafından sekiz iş yeri faaliyet dışı bırakılırken, adli süreçler çerçevesinde yüklü miktarda cezai işlem uygulandı. Uygulamalar sırasında aranan bir kişi ve yoklama kaçağı bir kişi yakalandı, ayrıca bir araç ele geçirildi. Hurda durumda olan 60 araç, sahiplerine ulaştırıldı veya çekiciyle kaldırıldı. İdari para cezasına çarptırılan araç sayısı 14 oldu.

TELEFON ALIM SATIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Telefon alım satımı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde 90 iş yeri kontrol edildi, bu süreçte 350 kişi sorgulandı. İş yerlerinde bulunan 117 telefon incelendi ve ruhsatsız olduğu tespit edilen üç işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Böylece denetimlerin etkinliği ve düzenin sağlanması için gerekli adımlar atılmış oldu.