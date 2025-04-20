Antalya’da İbadulla Abdullayev öldürüldü

ANTALYA’DA CİNAYET OLAYI

Olayın Detayları

Antalya’da yapılan incelemede Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev’in (63), beraber içki içerken tartıştığı Almanya uyruklu A.K. tarafından darbedilerek öldüğü belirlendi. Olayla ilgili olarak A.K. ve iki Ukraynalı gözaltına alındı. Olay, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Abdullayev, A.K., Ukraynalı A.A. ve İ.V. ile Ukrayna uyruklu kadınlar O.N. ve T.Y. ile birlikte evde içki içmeye başladı. Bir süre sonra Abdullayev ve A.K., sigara içmek için dışarı çıktı. Bu sırada taraflar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı ve tartışma büyüyünce A.K., Abdullayev’i dövmeye başladı.

Tartışmanın Sonuçları

İbadulla Abdullayev, başına ve vücuduna aldığı darbelerle bilincini kaybederek yere düştü. Bunu gören A.A. ve İ.V., Abdullayev’i kaldırıp içeri taşıdı ve daha sonra evden çıktılar. Ukraynalı kadınlardan biri, saat 22.30 sıralarında polisi arayarak evde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede Abdullayev’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık konuyla ilgili çalışma başlattı. Abdullayev’in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayetin Aydınlatılması

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede, Abdullayev’in cinayete kurban gittiği tespit edildi. Ekipler, Abdullayev’in alnında ve kaşında yaralanmalar olduğunu görünce geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Abdullayev’in öldürülmeden önce evde içki içtiği belirlenen A.K., A.A. ve İ.V. ile iki Ukraynalı kadını gözaltına aldı. Kadınların olayla ilgisinin olmadığı, A.K.’nin Abdullayev’i darbettiği, A.A. ve İ.V.’nin ise taşımaya yardımcı oldukları anlaşıldı. Ekiplerin müraacatının ardından Ukraynalı kadınlar serbest bırakıldı. Diğer üç şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.