Antalya’da İhmal Yangına Yol Açtı

ANTALYA’DA KİMLERİ ÜZEN BİR OLAY

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde yaşanan üzücü bir olayda, Fatma Sargın uyuduğu sırada odasında bulunan klimadan gelen patlama sesi herkesin yüreğini dağladı. Patlama sonrası oluşan kıvılcımlar, klimanın tam altında yatan Sargın’ın battaniyesine sıçrayarak alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

ODADAN KAÇAMADI

Fatma Sargın’ın kilolu olması nedeniyle bulunduğu yerden kalkamadığı ve odasından çıkamadığı bildiriliyor. O sırada evde bulunan oğlu, yoğun dumanı fark ederek hemen annesinin odasına koştu. Ancak alevler içinde kalan yatağa ve yangına müdahale etmeye çalışmasına rağmen, maalesef annesini kurtaramadı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak ne yazık ki, ekiplerin yaptığı incelemelerde Sargın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Sargın’ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir bağırsak kanseri ile mücadele ediyor olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Olayın detaylarını ortaya çıkarmak için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Bu üzücü olay, herkesi derinden üzüyor ve yangın güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.